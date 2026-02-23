춘천시, 2027년 정부 예산 6500억원 확보 본격 시동

제1차 2027년 정부예산 전략보고회 개최

목표 6500억원 설정…전년 대비 8% 상향 도전

48건 발굴사업 추진 현황 종합 점검

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2027년 정부예산 6500억원 확보를 목표로 본격적인 국비 전략 수립에 들어갔다.

육동한 춘천시장이 23일 시청 다목적회의실에서 '2027년 정부예산 확보 전략 보고회'를 개최하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

육동한 춘천시장은 23일 시청 다목적회의실에서 '2027년 정부예산 확보 전략 보고회'를 개최했다. 이 보고회는 정부정책과 시정 방향에 부합하는 국비 확보 전략을 논의하고 공모사업 등 사업 추진에 앞서 추진 현황과 동향, 문제점 등을 종합 점검하는 자리다.

시는 2027년 정부예산 확보 목표액을 2026년도 확보액(6070억원) 대비 8% 상향한 6500억원으로 설정했다. 이를 통해 AI·바이오 등 미래성장동력과 지역 균형·민생 안정을 동시에 뒷받침하겠다는 구상이다.

정부가 2026~2030년 재정투자계획으로 210조원을 편성한 가운데 AI 3대 강국, 산업 르네상스, 기후위기 대응, 복지·인구·균형성장 등에 대규모 투자를 예고한 만큼 국정과제와의 접점을 선제적으로 연계해 국비 확보 경쟁력을 극대화한다는 방침이다. 또 시는 선별적 공모 참여와 계속사업 관리 등을 병행할 계획이다.

이와 함께 보고회에서는 2027년 정부예산 발굴사업 48건에 대한 추진 현황을 중점 점검했다. 주요 신규 및 핵심 사업으로는 에너지 자급자족 인프라 구축, G-FAST 센터(강원 팹리스 지원센터) 조성, 지역거점 창업도시 조성, AI·바이오헬스 상용화 촉진 등 첨단산업 및 창업 생태계 기반 사업이 포함됐다.

문화·스마트도시 분야에서는 춘천마임축제 글로벌축제 육성, 소양강댐 관광인프라 구축 등 체류형 관광 기반 확충과 함께 강촌리 도시재생, 소양8교 건설, 자율주행자동차 시범운행지구 운영 등 도시 경쟁력과 교통 인프라 강화 사업도 논의됐다.

복지·보건·환경·평생교육 분야에서도 동남권 복합복지센터 건립, 노인일자리 공동체사업단 인프라 지원, 순환형 매립시설 정비, 다회용기 재사용 촉진기반 고도화, 노후 상·하수도 정비 등이 포함됐다. 장애인 평생학습도시 운영, 성인문해교육 지원, 공공도서관 개관시간 연장 등도 함께 보고됐다.

이 밖에도 춘천시는 2026년 정부예산 확보 성과를 점검했다. 2026년 정부예산 확보액은 총 6070억원을 달성했으며 지자체 간 경쟁 심화 속에서도 '원팀(One-Team)' 대응과 국회 단계 적기 대응 등을 성과 요인으로 꼽았다.

시는 이번 보고회를 기점으로 지역구 국회의원 등과 공조 체계를 더욱 공고히 하고 기획예산처 등 중앙부처를 수시로 방문해 사업의 타당성과 당위성을 적극 설명할 계획이다.

?

육동한 시장은 "조기에 국비 확보 대상사업을 확정하고 전략을 수립하는 것이 곧 시민이 기대하는 공직자의 모습일 것"이라며 "춘천에 이로운 일이라면 무엇이든 해야 한다. 오늘 보고회를 계기로 성과에 안주하지 않고 중앙부처가 공감할 수 있는 춘천만의 차별화된 논리와 경쟁력을 갖춰 목표한 6500억원을 반드시 달성해달라"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>