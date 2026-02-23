본문 바로가기
중견기업계 "한-브라질 정상회담, 글로벌 다자주의 가치 재조명 계기"

김철현기자

입력2026.02.23 16:11

중견기업계가 23일 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 정상회담에 대해 "실용적인 경제·사회적 효용 제고는 물론, 북반구의 선도적 중견국가와 남미의 맹주 간 교류 강화를 통해 미중 양극 체제를 넘어 글로벌 다자주의의 가치를 재조명한 중요한 계기로 기록될 것"이라고 평가했다.

중견기업계 "한-브라질 정상회담, 글로벌 다자주의 가치 재조명 계기"
한국중견기업연합회는 이날 논평을 통해 이같이 밝히면서 "두 정상의 깊은 이해와 공감을 바탕으로, 신설된 고위급 대화 채널을 적극 가동해 전방위적인 무역·산업의 시너지를 일으킬 수 있도록 최선을 다해야 할 것"이라고 했다.


중견기업계는 이어 "반도체, 배터리 등 첨단 분야는 물론 농업, 화장품, 의약품 등 산업 전반의 수준 높은 기술력을 기반으로 중남미의 가장 큰 교역·투자 파트너이자, 약 5만 명의 교민이 체류하고 있는 브라질과의 발전적인 미래 경로를 확장하는 데 기여할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
