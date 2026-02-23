최원진 전 대표, 롯데손보 떠난다…사내이사 사임

지난 19일 일신상 이유로 사임

오는 3월 주총서 신규 사내이사 선임

롯데손해보험 최원진 전 대표이사가 사내이사직에서 물러났다.

최원진 전 롯데손해보험 사내이사. AD 원본보기 아이콘

23일 금융권에 따르면 최 전 대표는 지난 19일 일신상의 이유로 사임했다. 이에 따라 롯데손보는 오는 3월 27일 정기 주주총회를 열고 신규 사내이사를 선임할 예정이다. 주총 안건에 후임 선임 건이 상정될 전망이다.

최 전 대표는 기획재정부 서기관 출신으로, JKL파트너스가 2019년 롯데손보를 인수할 당시 대표이사로 합류했다. 2019년부터 2021년까지 대표이사를 지내며 인수 후 합병과 수익성 개선 작업을 이끌었다.

새 회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 보장성보험 중심으로 포트폴리오를 재편하는 등 체질 개선을 주도했다는 평가를 받는다. 이후 2023년부터는 JKL파트너스 부대표로서 롯데손보 매각 작업에도 참여해왔다. JKL은 지난해 하반기부터 한국투자금융지주와 접촉하며 매각 가능성을 협의 중인 것으로 알려졌다.

최근 롯데손보가 금융위원회의 경영개선권고에 따른 경영개선계획서를 제출하고, 관련 취소소송을 취하한 가운데 이번 인사가 이뤄지면서 지배구조 정비 차원의 행보라는 해석도 나온다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>