조인철 의원, 2년 연속 '국회도서관 이용 최우수' 국회의원

더불어민주당 조인철 의원(광주 서구갑)이 지난해에 이어 올해도 국회도서관 이용 최우수 국회의원상을 받았다.

국회도서관은 매년 국회의원들의 도서관 이용실적을 ▲ 의원 방문 ▲ 의회·법률정보회답 이용 ▲ 단행본 대출 ▲ 전자도서관 이용 등 총 4개 부문으로 평가해 최우수 의원을 시상하고 있으며, 조 의원은 2025년 한 해 동안 국회 전자도서관의 AI 기반 자료 요약 서비스와 방대한 학술 DB를 가장 적극적으로 활용한 의원으로 선정됐다.

조 의원의 이번 수상은 지난해 ' 단행본 대출 ' 부문 수상에 이은 2년 연속 성과로, 평소 ' 공부하고 연구하는 의정활동'을 실천적으로 이어왔음을 보여준다는 평가다.

조 의원의 국회도서관 활용은 참신한 의정활동 성과로 이어져 왔다.

조 의원은 지난달 세계 최초로 전면 시행된 AI 기본법을 자신의 1호 법안으로 발의한 바 있으며, 국회 과방위에서는 글로벌 플랫폼 업체를 상대로 네트워크 안정성과 이용자 편의 도모를 위한 다양한 입법 활동을 벌이고 있다.

특히, 글로벌 빅테크에 맞서 법 집행력을 높이고 규제의 실효성을 담보할 수 있도록 국회도서관의 다양한 자료와 해외사례 연구를 적극적으로 활용하는 것으로 알려졌다.

조 의원은 "국회도서관에 축적된 방대한 데이터와 학술 자료가 법 개정 작업에 큰 도움을 준다" 며 "앞으로도 철저한 정책 연구를 바탕으로 AI 시대를 철저히 대비하고 대한민국의 차원 높은 도약을 견인하겠다"라고 밝혔다.





