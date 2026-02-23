포항시의회, ‘2026년 포항스틸러스 시즌카드’ 구입

포항시의회(의장 김일만)가 '2026 포항스틸러스 시즌카드'를 구입하며 올 시즌 포항스틸러스의 선전을 기원했다.

시의회는 23일 의장실에서 김일만 의장을 비롯한 이재진 부의장, 상임·특별위원장과 포항스틸러스 김상락 사장, 이종하 단장, 박태하 감독 등이 참석한 가운데 '2026 포항스틸러스 시즌카드' 구입행사를 열었다.

이날 행사에서 김 의장은 "항상 포항 시민과 포항시의회는 스틸러스와 함께하고 있다"며, "올 한해도 시민들의 응원을 받아 더욱 크게 성장하는 포항스틸러스가 되길 바란다"고 응원의 말을 전했다.

이에 포항스틸러스 이철호 사장은 "시즌카드 구매에 함께 해주신 모든 분들게 감사드린다"며, "올 시즌도 지역사회의 응원과 기대에 부응할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 화답했다.





