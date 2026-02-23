본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

포항시의회, ‘2026년 포항스틸러스 시즌카드’ 구입

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.23 15:38

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포항시의회(의장 김일만)가 '2026 포항스틸러스 시즌카드'를 구입하며 올 시즌 포항스틸러스의 선전을 기원했다.


시의회는 23일 의장실에서 김일만 의장을 비롯한 이재진 부의장, 상임·특별위원장과 포항스틸러스 김상락 사장, 이종하 단장, 박태하 감독 등이 참석한 가운데 '2026 포항스틸러스 시즌카드' 구입행사를 열었다.

포항시의회 제공

포항시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에서 김 의장은 "항상 포항 시민과 포항시의회는 스틸러스와 함께하고 있다"며, "올 한해도 시민들의 응원을 받아 더욱 크게 성장하는 포항스틸러스가 되길 바란다"고 응원의 말을 전했다.

이에 포항스틸러스 이철호 사장은 "시즌카드 구매에 함께 해주신 모든 분들게 감사드린다"며, "올 시즌도 지역사회의 응원과 기대에 부응할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 화답했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기