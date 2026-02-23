IBK기업은행, 6월 30일까지 '외환 목표달성 챌린지'

IBK기업은행은 23일 수출입기업의 외환 거래 활성화를 지원하기 위해 '외환 목표달성 챌린지' 이벤트를 오는 6월 30일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 지난해 기업은행을 통한 수출입 실적이 미화 기준 10만 달러 미만이었던 중소·중견기업과 신규 외환 거래 기업을 대상으로 한다. 고객은 기업은행 홈페이지에서 수출입 목표실적을 '미화 10만 달러' 또는 '미화 50만 달러' 중 선택해 응모할 수 있다.

기업은행은 이벤트 기간 내 목표를 달성한 모든 기업에 환율우대 최대 80%와 외환수수료 최대 50% 감면 혜택을 제공한다. 또 목표달성 기업 가운데 수출입 누계 실적 상위 26개 기업에는 골드바 1돈(3개사), 명품 카드지갑(3개사), 제네바 스피커(10개사), 아르떼미데 램프(10개사) 등 경품을 지급한다.





