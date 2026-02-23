본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

IBK기업은행, 6월 30일까지 '외환 목표달성 챌린지'

이은주기자

입력2026.02.23 15:37

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

IBK기업은행은 23일 수출입기업의 외환 거래 활성화를 지원하기 위해 '외환 목표달성 챌린지' 이벤트를 오는 6월 30일까지 진행한다고 밝혔다.

IBK기업은행, 6월 30일까지 '외환 목표달성 챌린지'
AD
원본보기 아이콘

이번 이벤트는 지난해 기업은행을 통한 수출입 실적이 미화 기준 10만 달러 미만이었던 중소·중견기업과 신규 외환 거래 기업을 대상으로 한다. 고객은 기업은행 홈페이지에서 수출입 목표실적을 '미화 10만 달러' 또는 '미화 50만 달러' 중 선택해 응모할 수 있다.


기업은행은 이벤트 기간 내 목표를 달성한 모든 기업에 환율우대 최대 80%와 외환수수료 최대 50% 감면 혜택을 제공한다. 또 목표달성 기업 가운데 수출입 누계 실적 상위 26개 기업에는 골드바 1돈(3개사), 명품 카드지갑(3개사), 제네바 스피커(10개사), 아르떼미데 램프(10개사) 등 경품을 지급한다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기