본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주서구시설관리공단, 정보공개 종합평가'최우수'등극

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.23 15:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주서구시설관리공단, 정보공개 종합평가'최우수'등극
AD
원본보기 아이콘

광주광역시서구시설관리공단이 행정안전부 주관 2025년 정보공개 종합평가에서 최고 등급인 '최우수'기관으로 선정됐다.


이번 평가는 행정안전부가 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 전국 561개 기관을 대상으로 정보공개 운영 실태를 평가해 공공기관의 책임성과 투명성을 높이기 위해 매년 시행하고 있다.

공단은 ▲사전정보공표 ▲정보공개 청구처리 ▲고객관리 및 제도운영 등 총 3개 분야의 9개 지표에서 고르게 높은 점수를 받았다. 특히 사전정보공표 목록을 정비하고, 공개 자료를 개방형 포맷으로 전환하는 한편, 전 직원을 대상으로 정보공개 교육을 실시하는 등 제도 개선을 체계적으로 추진해 높은 평가를 받았다.


그동안 공단은 정보공개 모니터링을 강화하고 담당자 교육을 통해 신속하고 정확한 정보 제공 체계를 구축하는 등 적극 행정을 펼쳐왔다.


정용욱 이사장은 "이번 최우수 등급 선정은 전 직원이 투명한 행정 구현을 위해 합심해 노력한 결과다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기