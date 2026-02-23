칠곡군 치매안심센터, “향기로 치유하는 시간”

치매안심공방 힐링프로그램 운영

경북 칠곡군보건소 치매안심센터와 약목단기쉼터는 지난 10일과 11일 양일간 경도인지장애 진단자와 치매 환자, 가족 및 보호자 30명을 대상으로 '休[휴], 치매안심공방 힐링프로그램'을 운영했다.

치매안심공방 힐링프로그램/칠곡군청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 참여자의 정서적 안정과 인지기능 자극을 목적으로 마련됐으며 ▲치매파트너 및 치매예방교육 ▲전국모범운전자연합회 칠곡지사, 칠곡경찰서와 연계하여 보행안전교육 ▲아로마 테라피 기반 정서여가활동 프로그램 '주물럭 향기 비누 만들기' 순으로 진행됐다.

특히 지역주민의 재능기부로 이뤄진, 아로마 향을 활용한 공방형 체험 활동은 후각 자극을 통해 인지 활성화를 돕고, 소근육 사용과 집중력 향상을 유도하는 프로그램으로 참여자들의 높은 호응을 얻었다.

프로그램 참여자는 "보행안전교육이 우리 같은 고령자에게 꼭 필요한 내용이어서 매우 유익한 시간이었고 평소 아로마를 접할 기회가 많지 않았는데 이번 프로그램을 통해 체험할 수 있어 좋았다"고 소감을 밝혔다.

보건소 관계자는 "이번 힐링프로그램을 통해 치매 환자와 가족, 보호자들이 일상 속 돌봄 부담에서 잠시 벗어나 심리적 안정을 얻고, 지역사회와 지속해서 연결되는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 자원을 연계한 다양한 치매 예방 및 가족 지원 프로그램을 지속해서 운영하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>