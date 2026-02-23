본문 바로가기
사회
지역

경기신보, 23일 올해 첫 타운홀미팅…기업 지원사업 안내

이영규기자

입력2026.02.23 15:34

경기신용보증재단이 23일 도내 기업의 안정적인 경영과 사업 성공을 지원하기 위한 '2026년 상반기 타운홀미팅'(지원사업설명회)을 개최했다.


경기신보는 이날 수원 광교 경기융합타운 내 본점 3층 강당에서 수원·평택·화성·용인·오산·안성 등 남부권역을 대상으로 올해 첫 타운홀미팅을 열었다.

이날 타운홀미팅에는 시석중 경기신보 이사장과 소상공인시장진흥공단, 소상공인과 중소기업 대표 등 200여명이 참석했다.


경기신보는 이날 행사에서 올해 주요 보증 및 금융지원 정책을 포함한 경기신보의 핵심 지원사업과 소상공인시장진흥공단의 창업·경영안정 및 재기지원 정책을 소개했다.


경기신용보증재단이 23일 수원 본점에서 남부권역 타운홀미팅을 개최했다. 시석중 경기신보 이사장 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

경기신용보증재단이 23일 수원 본점에서 남부권역 타운홀미팅을 개최했다. 시석중 경기신보 이사장 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

특히 경기신보와 유관기관의 정책을 한자리에서 안내함으로써, 소상공인과 중소기업이 여러 기관을 개별적으로 찾지 않고도 필요한 정책 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 배려했다.

시석중 경기신보 이사장은 "이번 타운홀미팅은 정책을 설명하는 자리를 넘어 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 해법을 모색하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 재단 및 유관기관 제도를 종합적으로 안내함으로써 지원 제도를 몰라서 이용하지 못하는 기업이 없도록 노력하겠다"고 말했다.


경기신보는 이번 남부권역 타운홀미팅을 시작으로 북부권역(2월25일), 동부권역(3월4일), 중부권역(3월6일)에서 행사를 이어간다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
