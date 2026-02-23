법무법인 화우, 금융·AML 분야 전문가 대거 영입

금융분야 종합 컴플라이언스 체계 구축 역량 강화

법무법인 화우가 금융규제와 자금세탁방지(AML) 분야 전문성 확보를 위해 금융감독원 및 글로벌 회계법인 출신 인재들을 대거 영입했다고 23일 밝혔다.

(좌측 상단부터 우측으로) 박상현 고문, 정민강 수석전문위원, 박형진 수석컨설턴트, 좌측 하단부터 우측으로 박지수 수석컨설턴트, 하여명 책임컨설턴트, 장이경 컨설턴트.

최근 글로벌 금융제재 심화와 자금세탁방지 기준 강화는 금융회사 등의 경영진 책임과 직결되는 핵심 리스크로 부상했다. 화우는 금융감독 당국의 정책 수립 경험과 글로벌 컨설팅의 실무 노하우를 결합한 인재 6명을 확보해 금융분야 종합 컴플라이언스 체계 구축 역량을 강화하겠단 복안이다.

화우 고문으로 영입된 박상현 전 금융감독원 자금세탁방지실장은 금융감독원에서 약 30년간 근무하며 자금세탁방지 분야 실무업무부터 제도 및 정책을 설계하고 집행한 전문가다.

박 고문은 2013년 금감원 감독총괄국 자금세탁방지팀 근무 당시 금융회사 AML 체계 기반을 마련했다. 2021년에는 자금세탁방지실 기획팀장을 역임하며 국내 최초로 가상자산사업자 신고심사 체계를 구축했다. 2023년 자금세탁방지실장 재직 시에는 AML 관련 법령 제개정, 정책 수립과 금융기관 검사 업무를 총괄 지휘하는 등 자금세탁방지 분야에서 전문성을 축적해 왔다. 이 외에도 금감원 신용감독국, 증권감독국, 감독총괄국, 여신금융감독국 등 주요 부서를 거치며 기업 구조조정 지도 및 신용 분석, 금융회사 검사·제재 업무 등을 총괄했다.

딜로이트 안진회계법인 금융산업(FSI) 컨설팅 부문에서 국내외 금융기관 등에 컴플라이언스 컨설팅 업무를 수행해 온 정민강 수석전문위원 등 전문가들도 합류했다.

정 수석전문위원은 딜로이트 미국법인 및 국내법인에서 약 15년간 근무하며 자금세탁방지 및 내부통제 컨설팅 업무를 수행해 온 실무 전문가다. 전통적인 자금세탁방지 업무부터 국내외 금융기관의 테러자금조달방지(CFT)·금융제재 체계 수립, 내부통제 시스템 개선 및 검증 등 금융 컴플라이언스 컨설팅에 강점을 가지고 있다.

박형진 수석컨설턴트는 삼정KPMG와 딜로이트 안진회계법인에서 약 10년간 근무하며 국내외 금융기관을 대상으로 무역거래기반 자금세탁방지 관련 컨설팅, 금융기관 테러자금조달방지 자문 등을 제공해왔다. 박 수석컨설턴트는 3월 초 합류 예정이다.

박지수 수석컨설턴트는 금융 규제 분야에서 자문 경험과 금융사 데이터를 활용한 시스템 분석·설계 및 구축까지 전 과정을 수행할 수 있는 IT 전문성을 보유하고 있다. 하여명 책임컨설턴트는 딜로이트 미국법인 출신으로 데이터 기반 국내외 금융기관의 내부통제 시스템 분석 및 자금세탁방지 모델 고도화 자문에 능통하다. 장이경 컨설턴트는 자금세탁방지, 정기적 금융정보 자동교환(FATCA/CRS) 제도, 책무구조도 도입 등 금융규제사항 준수 업무 관련 자문을 수행한 바 있다.

화우 금융그룹은 이번 영입을 통해 금융 컴플라이언스의 모든 단계를 완벽히 커버하는 풀라인업을 완성했다는 평가를 받는다. 특히 영입과 함께 출범한 'AML/내부통제 솔루션센터'는 '제도 도입-시스템 구축-리스크 관리'의 원스톱 종합 컨설팅을 제공할 전망이다.

이명수 화우 대표변호사는 "규제 환경의 변화 등으로 인해 금융회사의 자금세탁방지 및 컴플라이언스 내부통제시스템의 재구축 및 혁신이 갈수록 중요한 시점이고, 복잡해진 금융범죄 및 내부통제 이슈에 대비하는 것은 금융회사의 지속가능한 성장에 필수적인 안전장치"라며 "AML/내부통제 솔루션센터는 금융회사들이 법적 리스크로부터 자유로운 환경에서 본업에 집중할 수 있도록 현장에서 즉시 적용 가능한 실효적인 내부통제 가이드라인을 제공하여 금융회사의 든든한 파트너가 될 것"이라고 했다.





최태원 기자



