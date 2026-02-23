구미상공회의소 경북FTA통상진흥센터, 농식품·소상공인 원스톱 지원사업 종합 설명회 개최

대구본부세관, KOTRA 구미분소,경북서부지식재산센터 등 6개 기업지원기관 합동 참여

농식품 수출기업 및 소상공인 대상 수출 관련 지원사업 안내

경북 구미상공회의소 경북FTA통상진흥센터는 23일 구미상공회의소 1층 중회의실에서 구미소상공인종합센터 및 구미먹거리통합지원센터와 공동으로 '농식품·소상공인 원스톱 지원사업 종합 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 기관별로 분산된 지원사업 정보를 한자리에서 제공하고, 통관·FTA·해외시장 개척·지식재산권 등 수출 관련 지원제도를 함께 안내하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에는 대구본부세관, KOTRA 대구경북지원본부(구미분소), 경북서부지식재산센터 등 유관기관이 참여해 기관별 주요 지원사업을 안내하였고, 구미지역 및 인근 지역 농식품 기업과 소상공인 관계자들이 참석해 높은 관심을 보였다.

윤재호 경북상공회의소 회장은 "농식품과 소상공인은 지역 경제의 중요한 기반"이라며 "앞으로도 이들이 성장할 수 있도록 필요한 지원사업을 지속적으로 발굴·강화해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



