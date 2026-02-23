본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

구미상공회의소 경북FTA통상진흥센터, 농식품·소상공인 원스톱 지원사업 종합 설명회 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.23 15:29

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구본부세관, KOTRA 구미분소,경북서부지식재산센터 등 6개 기업지원기관 합동 참여
농식품 수출기업 및 소상공인 대상 수출 관련 지원사업 안내

경북 구미상공회의소 경북FTA통상진흥센터는 23일 구미상공회의소 1층 중회의실에서 구미소상공인종합센터 및 구미먹거리통합지원센터와 공동으로 '농식품·소상공인 원스톱 지원사업 종합 설명회'를 개최했다.

구미소상공인종합센터 및 구미먹거리통합지원센터와 공동으로 '농식품·소상공인 원스톱 지원사업 종합 설명회/구미상공회의소 제공

구미소상공인종합센터 및 구미먹거리통합지원센터와 공동으로 '농식품·소상공인 원스톱 지원사업 종합 설명회/구미상공회의소 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 기관별로 분산된 지원사업 정보를 한자리에서 제공하고, 통관·FTA·해외시장 개척·지식재산권 등 수출 관련 지원제도를 함께 안내하기 위해 마련됐다.


이날 설명회에는 대구본부세관, KOTRA 대구경북지원본부(구미분소), 경북서부지식재산센터 등 유관기관이 참여해 기관별 주요 지원사업을 안내하였고, 구미지역 및 인근 지역 농식품 기업과 소상공인 관계자들이 참석해 높은 관심을 보였다.

윤재호 경북상공회의소 회장은 "농식품과 소상공인은 지역 경제의 중요한 기반"이라며 "앞으로도 이들이 성장할 수 있도록 필요한 지원사업을 지속적으로 발굴·강화해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기