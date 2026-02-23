본문 바로가기
상주시의회, 제237회 임시회 개회

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.23 15:39

언론사 홈 구독
2026년 주요 업무 보고 청취
10일간 의사 일정 돌입

경북 상주시의회는 23일 상주시의회 본회의장에서 제237회 상주시의회 임시회를 개회하고 3월 4일까지 10일간 의사 일정에 돌입했다.


이번 임시회에서는 23일 제1차 본회의에서 2025 회계연도 결산검사위원 선임의 건 등을 처리했으며, 24일부터 27일까지 금년도 주요 업무계획을 보고받을 예정이다.

제237회 임시회 전경사진/상주시의회 제공

제237회 임시회 전경사진/상주시의회 제공

또한, 3월 3일 상임위원회별로 조례안 등 안건 심사를 처리하며, 4일 제6차 본회의를 끝으로 10일간의 의사 일정을 모두 마무리할 예정이다.

상주시의회 안경숙 의장은 "이번 임시회를 통해 2026년도 상주시 주요 업무를 파악해 시정의 방향을 확인하고 주요 시책이 시민들을 위해 추진될 수 있도록 노력해 주길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
