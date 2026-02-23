본문 바로가기
성주군, '백성흠 독립지사 후손 백태열'…3·1절 107주년을 맞아 뜻깊은 기부

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.23 15:36

독립운동가들의 희생 기억
사회에 기여하는 삶

경북 성주군 대가면 흥산1리 탕곡마을 백태열님은 3·1운동 백성흠 독립지사 후손(증손자)으로 제107주년 3·1절을 맞아 지역의 어려운 이웃들을 위해 전달해 달라며 성금 107만원을 기탁했다.

백태열님은 3·1운동 백성흠 독립지사 후손(증손자)으로 제107주년 3·1절을 맞아 지역의 어려운 이웃들을 위해 전달해 달라며 성금 107만원을 기탁했다./성주군청 제공

백태열님은 3·1운동 백성흠 독립지사 후손(증손자)으로 제107주년 3·1절을 맞아 지역의 어려운 이웃들을 위해 전달해 달라며 성금 107만원을 기탁했다./성주군청 제공

백태열님은 "조국의 독립을 위해 희생하신 증조할아버지의 뜻을 이어받아 후손으로서 의미 있는 일을 하고 싶었고, 독립운동가들의 희생을 기억하고, 사회에 기여하는 삶을 살겠다"며 기탁의 뜻을 밝혔다.


김진귀 대가면장은 "3·1절 대한민국 독립을 위해 애쓰신 독립투사분들과 매년 선조들의 희생과 헌신을 잊지 않고 기부를 실천해 주신 백태열님께 깊이 감사드린다"며 "우리 역사와 독립정신을 되새기고, 기탁해 주신 성금은 소중한 곳에 잘 전달하겠다"며 감사의 인사를 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
