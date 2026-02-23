본문 바로가기
국민의힘, 내달 5일부터 공천 신청 접수…청년 심사료 면제·감면

유제훈기자

입력2026.02.23 15:12

국민의힘이 오는 3월5일부터 6·3 지방선거 공천 신청 접수에 나선다.


국민의힘 지방선거 공천관리위원회(위원장 이정현)는 23일 전체 회의를 열고 이같이 의결했다고 밝혔다. 공관위에 따르면 공천 신청 공고는 내달 1~4일, 접수는 5~11일 온라인을 통해 진행한다.

공천 심사료는 광역자치단체장 800만원, 기초자치단체장 600만원, 광역의원 400만원, 기초의원 300만원이다. 공직 후보자 기초자격평가(PPAT) 전형료는 광역·기초의원을 대상으로 하며 10만원이다.

국민의힘은 또 청년 신인 정치인의 정치 진입 장벽을 대폭 낮추기 위해 '청년 패스트트랙 제도'도 도입한다. 선거일 기준 45세 미만 정치신인 청년이 광역·기초의원에 도전할 경우 심사료를 전액 면제하며, 광역·기초단체장 심사료는 50% 감면된다. 호남 등 취약지역의 경우 심사료를 90%까지 감면한다. 이외에도 PPAT 전형료를 면제한다.


또 중앙당 공관위가 직접 공천하는 지역으로 경기 수원, 경기 고양, 경기 용인, 경남 창원, 경기 화성, 경기 성남, 경기 안양, 경기 부천, 경기 평택, 경기 안산, 경기 남양주, 경기 시흥, 경기 파주, 경기 김포, 충북 청주, 충남 천안, 전북 전주, 경북 포항, 경남 김해, 서울 강서, 서울 관악, 서울 강남, 서울 송파, 서울 강동, 대구 달서, 인천 부평 등 총 26곳이다.


또 공관위는 이외 지역은 계파 영향을 배제하고 독립성을 강화하기 위해 시·도당 공관위에 외부 인사를 50% 이상 참여토록 했다. 아울러 시·도당 공관위에 국회의원·당협위원장이 3분의 1을 초과하지 않도록 하며, 여성은 30%, 청년은 20%씩 참여토록 하는 내용의 지침도 내리기로 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
