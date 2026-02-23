현대해상, 지난해 순이익 5611억원…전년 대비 45.6%↓

현대해상이 지난해 순이익으로 5611억원을 기록해 전년 대비 45.6% 감소했다고 23일 밝혔다.

다만 지난해 반영된 손실부담계약 관련 비용 환입(2744억원) 등 일회성 이익을 제외할 경우 감소 폭은 32.3% 수준이라고 현대해상은 설명했다.

보험 부문별로 보면 장기보험 손익은 3381억원으로 60.9% 감소했다. 독감 등 호흡기 질환 유행에 따른 보험금 예실차 악화가 실적에 부담을 줬다.

자동차보험은 누적 보험료 인하와 폭우·한파 등 이상기후 영향으로 계절 변동성이 확대되며 908억원 손실을 기록하며 전년 대비 적자 전환했다.

일반보험 손익은 일부 고액 사고 발생 영향으로 1488억원을 기록해 6.1% 감소했다.

지급여력비율(K-ICS)은 190.1%로 전년 동기 대비 33.1%포인트 상승했다. 장기채 매입 확대와 신계약 포트폴리오 관리 등을 통한 부채 민감액 관리가 영향을 미쳤다.

CSM(보험계약마진) 잔액은 8조9017억원으로 7.9% 증가했다. 현대해상은 높은 CSM 상품군 중심의 포트폴리오 개선을 통해 신계약 배수가 상승했다고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



