고령군, 2026년 적극행정 실행계획 시행

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.23 15:34

경북 고령군은 공직사회 내 적극적으로 일하는 문화를 정착시켜 성과를 창출하고 군민 행복을 실현하기 위한 '2026년 적극 행정 실행계획'을 수립해 본격 시행한다고 밝혔다.

고령군청 전경사진

이번 계획은 ▲성과 중심 보상 체계의 획기적 강화 ▲적극 행정 공무원 보호 제도 활성화 ▲주민 참여형 체감 행정 구현 등 3대 핵심 전략을 중심으로 구성됐다. 군은 이를 위해 우수공무원 선발 확대, 적극 행정 마일리지 및 사전컨설팅·면책보호관 제도 등을 추진한다.


고령군은 기존의 복잡한 선발 절차를 간소화하여 우수공무원 선발 횟수를 연 1회에서 연 2회로 늘리고, 선발 규모 또한 총 40명 수준으로 확대한다. 특히 선발된 공무원에게는 성과급 최고등급(S등급) 부여, 시상금 지급 등 파격적인 인센티브를 제공해 실질적인 보상을 강화한다.

아울러 지난해 시범 운영에서 큰 호응을 얻었던 '적극 행정 마일리지' 제도를 올해부터 연중 확대 운영해 큰 성과뿐 아니라 일상 속 작은 성과까지 세밀하게 보상함으로써 공직사회 내 적극 행정 문화를 확산시킬 계획이다.


공무원이 감사 부담 없이 창의적으로 도전할 수 있는 환경 조성을 위해 사전컨설팅과 면책보호관 제도를 활성화하여 직원들이 안심하고 적극적으로 일할 수 있도록 뒷받침한다.


또한 우수공무원 선발 시 주민 추천을 강화해 군민이 체감하는 행정 서비스를 구현하는 한편, 무사안일이나 업무해태 등 소극 행정에 대해서는 엄중히 조치하여 책임감 있게 일하는 공직기강을 확립할 방침이다.

고령군은 "적극적으로 일하는 공직문화가 군민의 삶을 바꾸는 동력이 될 것"이라며, "공무원의 작은 변화가 군민의 큰 행복으로 되돌아오는 선순환 체계를 견고하게 다져나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
