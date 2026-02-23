본문 바로가기
류제명 과기부 2차관, 美 국무부 고문과 면담…기술 협력 공고화

이명환기자

입력2026.02.23 15:05

시계아이콘00분 25초 소요
과학기술정보통신부는 류제명 제2차관이 마이클 니드햄 미국 국무부 고문과 면담하고 과학기술과 디지털 협력, 공동팩트시트 이행사항 등 양국 간 주요 협력과 상호 관심사에 대해 의견을 나눴다고 23일 밝혔다.


이날 면담에서 류 차관은 양국 정부가 한-미 기술번영 양해각서(MOU)를 기반으로 워킹그룹 출범에 합의하게 된 데 대해 신속한 이행 의지를 드러냈다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관(오른쪽)이 마이클 니드햄 미국 국무부 고문과 인사하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

원본보기 아이콘

양국은 인도 인공지능(AI) 영향 정상회의에서의 한-미 양자면담을 계기로 MOU를 체결하고 워킹그룹 출범에 대한 공동성명서를 발표한 바 있다.


양측은 AI 등 핵심기술 분야의 협력 현황과 상호 관심을 논의하고 워킹그룹을 통해 실질적인 성과를 내기로 했다.


류 차관은 올해 중 제12차 한-미 과학기술공동위원회를 성공적으로 개최할 수 있도록 협조를 당부했다. 아울러 니드햄 고문이 양국 간 전략적 과학기술 협력이 한 단계 도약할 수 있도록 적극적인 가교 역할을 해달라고 강조했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
