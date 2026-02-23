1조9천억 광주신산업선 추진…송정역~영광 HTX 수소열차 구상

통합특별법 특례 반영…광주송정역 국가 교통물류거점 추진

장성~광주송정~영광 연결…수소열차 HTX 도입 구상

철도·항공·항만 연계 '글로벌 트라이포트' 구축 추진

전남 장성에서 광주송정역을 거쳐 영광까지 잇는 광주신산업선에 수소열차 'HTX(Hydrogen Train Express)' 도입이 추진된다. 광주광역시는 광주송정역을 철도·항공·항만을 연결하는 국가전략 물류거점으로 육성해 호남권 메가시티 광역교통체계를 구축하겠다는 구상을 밝혔다.

광주시는 23일 광주송정역 앞 광장에서 '하나된 광주·전남, 호남권 메가시티의 출발점'을 주제로 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 관련 언론 브리핑을 열고 광주송정역 중심 광역교통체계 구축 방안을 발표했다.

강기정 광주광역시장이 23일 오전 광주 송정역 광장에서 열린 '광주송정역 관련 통합특별법 현장 설명회'에서 광역교통체계 구축 방안 등을 설명하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 브리핑은 통합특별법에 담긴 광주송정역 관련 특례조항을 중심으로 교통·물류 기능 강화 계획을 설명하기 위해 마련됐다. ▲통합특별법 주요 내용 ▲글로벌 트라이포트 전략 ▲광주신산업 철도 노선 및 추진계획 ▲질의응답 순으로 진행됐다.

통합특별법에는 교통불편 해소와 교통·물류 활성화를 위한 18개 조항이 포함됐다. 이 가운데 광주송정역과 직접 관련된 특례조항 2개가 반영됐다.

제135조 '교통물류거점 지정 특례'는 광주송정역을 국가 교통물류거점으로 우선 지정할 수 있도록 했다. 광주시는 광주송정역(철도), 가칭 김대중국제공항(항공), 여수광양항(항만)을 연계한 '글로벌 트라이포트'를 구축할 계획이다. 철도·항공·항만을 하나의 물류체계로 연결해 국토 서남권 교통·물류 중심지로 육성하겠다는 구상이다.

제120조 '균형발전을 위한 교통망 구축 특례'는 광주신산업 철도를 국가계획에 우선 반영할 수 있도록 규정했다. 광주신산업선은 장성 첨단3지구 연구개발특구에서 출발해 첨단1·2지구, 진곡·하남산단, 신창·운남·하남·선운지구 등을 거쳐 광주송정역과 평동산단, 빛그린·미래차 국가산단을 연결한다. 이후 함평 문장지역과 영광 대마산단을 경유해 서해안철도 영광으로 이어질 계획이다.

광주신산업선에는 영광에서 생산한 친환경 수소에너지를 활용한 수소열차 'HTX'를 도입한다. 총사업비는 약 1조9,000억원 규모로 전액 국비 조성을 목표로 추진한다. 운영비 역시 국비 지원을 목표로 하고 있다. 광주시는 제5차 국가철도망 구축 계획 반영을 국토교통부에 건의한 상태다.

광주송정역이 교통물류 거점으로 지정되고 광주신산업선과 연계될 경우 철도·항공·항만을 아우르는 복합물류체계 구축이 가능할 것으로 시는 보고 있다.

강기정 광주광역시장이 23일 오전 광주 송정역 광장에서 열린 '광주송정역 관련 통합특별법 현장 설명회'에서 광역교통체계 구축 방안 등을 설명한 뒤 박병규 광산구청장, 박균택 국회의원 등 참석자들과 구호를 외치고 있다. 광주시 제공 원본보기 아이콘

강기정 시장은 "광주송정역은 단순한 철도역을 넘어 철도·항공·항만을 연결하는 국가전략 거점으로 도약하게 된다"며 "통합특별법 특례를 바탕으로 글로벌 트라이포트 구축과 광주신산업선 국가계획 반영을 추진하겠다"고 밝혔다.

광주시는 관계 부처 협의를 강화하고 특별법 후속 절차를 추진해 광역교통망 확충과 글로벌 트라이포트 구축에 속도를 낼 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>