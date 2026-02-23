상주시, '함창 윤직 공동주택 자이르네' 건설사업 주민설명회 개최

공동주택 건설사업 사전 안내로 주민 소통 및 민원예방 기대

경북 상주시는 지난 20일 함창읍행정복지센터 3층 강당에서 '함창 윤직 공동주택(자이르네) 건설사업 주민설명회'를 개최했다.

이번 주민설명회는 2026년 3월 착공예정인'함창 윤직 공동주택(자이르네)'건설사업에 대한 정보를 사전에 주민들에게 제공하고 건설공사에 대한 전반적인 설명을 위해 마련됐다.

설명회에서는 ▲사업개요 및 건축계획 ▲공사 추진 일정 ▲입주자 모집 관련 사항 ▲공사 중 소음/진동/비산먼지 등 환경관리 대책 ▲공사 차량 이동 동선 및 안전관리 방안 등에 대해 상세히 설명하였다. 또한 질의응답 시간을 통해 주민들의 궁금증을 해소하고 다양한 의견을 수렴하는 소통의 장도 함께 운영됐다.

김웅정 건축과장은 "대형 공동주택 건설사업에 대해 사전에 충분한 정보를 제공하고 주민 의견을 청취함으로써, 공사 과정에서 불편을 최소화하고 신뢰받는 건축행정을 실현하고자 한다"고 했다.

함창 윤직 공동주택(자이르네) 건설사업에 대한 그 밖에 궁금한 사항은 상주시청 건축과 주택팀으로 문의하면 된다.





