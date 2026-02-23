본문 바로가기
양주시, 저소득층·장애인·청소년 산모 산후조리원 최대 30% 감면

이종구기자

입력2026.02.23 14:44

양주시, 라비에벨과 협약
3월 1일 입실자부터 적용
그라티아 포함 2곳으로 확대

경기 양주시보건소는 최근 라비에벨 산후조리원(원장 박순정)과 업무협약을 체결하고 오는 3월 1일 입실자부터 저소득층 산모 등에 대한 산후조리원 이용료 감면을 시행한다.

양주시보건소가 최근 라비에벨 산후조리원(원장 박순정)과 업무협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

이번 협약에 따라 기초생활보장 수급자, 차상위계층, 한부모가족, 장애인, 청소년 산모 등 지원 자격을 충족한 대상자는 이용료의 최대 30%를 할인받게 된다. 쌍둥이 출산의 경우 20% 감면이 적용된다.


이로써 감면 협약을 맺은 산후조리원은 그라티아 산후조리원과 라비에벨 산후조리원 등 총 2곳으로 확대됐다. 시는 경제적 부담으로 산후조리원 이용이 어려웠던 가정의 출산·양육 부담을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.

지원 대상은 생후 28일 이내 신생아를 둔 산모로, 자격 확인 절차를 거쳐 이용할 수 있다. 이용 기간은 산후조리원별로 다르다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
