홍천군, ‘강원 첨단바이오 오픈이노베이션’ 가동…셀트리온·앱티스·휴젤 참여

강원 바이오 혁신 생태계 고도화

홍천군-춘천시-강원도 협력

바이오 오픈이노베이션 참여기업 모집

홍천군은 강원특별자치도, 춘천시와 함께 지역 바이오산업 혁신 생태계를 한층 높이고 유망 바이오 창업기업을 발굴하기 위해 '2026년 강원 첨단바이오 오픈이노베이션 프로그램'을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

홍천국가항체클러스터 조감도. 홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 독보적인 기술을 보유한 뛰어난 스타트업과 선도기업(앵커기업)을 연결해 신규 비즈니스 새로운 모델을 만들고 함께 성장할 수 있도록 돕는 사업이다.

특히, 올해는 기존 참여 기업인 글로벌 바이오기업 셀트리온에 더해 항체 약물 접합체(ADC) 전문기업 '앱티스'와 글로벌 메디컬 에스테틱 기업 '휴젤'이 새로 참여하면서 사업 규모와 지원 분야가 대폭 확대되었다.

이번 프로그램에 선정된 기업에는 단순 자금 지원을 넘어 사업화 및 기술 고도화를 위한 다각도의 맞춤형 패키지가 제공된다.

앵커기업의 전문 기술력 전수와 연구개발(R&D) 컨설팅을 중심으로 한 밀착 육성과 함께, 기업별 수요에 따라 개념검증(PoC), 임상 및 비임상 지원, 연구장비 활용 지원 등이 이뤄진다. 또한 투자 역량 강화를 위한 전문 액셀러레이팅 프로그램을 통해 IR 자료 고도화와 투자 연계 지원도 함께 추진할 계획이다.

2026년도 사업은 셀트리온 참여기업 모집부터 시작된다. 현재 참여 희망 기업을 모집하고 있으며 접수 마감은 2월 27일까지다. 이어 앱티스와 휴젤의 모집 공고는 3월 중 강원테크노파크 누리집을 통해 차례로 안내될 예정이다.

오픈이노베이션 프로그램은 앵커기업의 기반과 벤처기업의 기술 혁신을 연결해 사업화 기간을 줄이는 핵심 사업으로 평가받고 있다.

실제로 지난해 프로그램에 참여한 트윈피그바이오랩은 셀트리온과 신규 표적 펩타이드 발굴을 위한 공동연구 계약을 체결하는 성과를 냈다.

홍천국가항체클러스터 1단계 준공식. 홍천군 제공 원본보기 아이콘

이번 협업에서 트윈피그바이오랩은 후보물질 도출을 맡고, 셀트리온은 동물실험을 통한 최종 후보 확정을 맡아 신규 펩타이드 치료제 공동 개발을 추진하고 있다.

홍천군은 앞으로도 강원특별자치도, 춘천시와 협력해 지역 바이오기업의 성장 기반을 넓히고, 홍천을 중심으로 한 첨단바이오산업 생태계 조성에 힘쓸 계획이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>