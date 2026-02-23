임원 신규선임
▲디지털IT본부장 박민경 상무
이승형 기자 trust@asiae.co.kr
