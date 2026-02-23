함양 산불 확산에 2차 소방동원령… 공중진화 집중

정부, 불법소각 및 꽁초투기 무관용 원칙 대응

소방청이 경남 함양군 산불의 주불 진화를 위해 23일 오전 2차 국가소방동원령을 발령했다. 국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 소방청장이 발령한다.

소방당국 등에 따르면 이날 오전 30%대에 머물던 함양군 일대 산불의 진화율은 낮 12시 기준 69%까지 올랐다. 소방·산림당국은 일출과 동시에 진화 헬기 52대를 순차적으로 투입해 공중 진화에 집중했으며, 지상에서는 진화 차량 119대와 진화 인력 820명이 투입돼 화선을 압박하고 있다.

경상남도 함양군 산불 현장. 산림청 AD 원본보기 아이콘

산불영향구역은 232㏊로 전체 길이 8.0㎞ 중 5.5㎞ 구간의 진화가 완료된 상태다. 현재까지 비닐하우스 1동이 전소되고 주민 164명이 대피한 것으로 집계됐다. 이번 산불은 산불 영향 구역이 100㏊를 넘어서는 등 올해 첫 대형 산불로 기록될 전망이다.

소방·산림당국은 급경사지와 암석지 등 험준한 지형에도 불구하고 헬기 운영 효율성을 높여 피해 구역 확산을 저지하는 데 성공했다. 소방청은 "산림청 등 관계기관과 협력해 금일 주간 중 공중 및 지상 전력을 총력 투입한다"면서 "특히 주불 진화와 잔불 정리에 만전을 기하고자 호스릴이 장착된 산불전문진화차를 집중 편성했다"고 설명했다.

한편 정부는 이날 불법 소각과 담배 꽁초 투기 등 산불 유발 불법행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하기로 했다. 윤호중 행정안전부 장관은 정부서울청사에서 경남 함양군 산불 등 주말 동안 발생한 산불 관련 관계기관 합동 대응상황 긴급 점검회의를 열고 "주말 동안 전국 20여 곳에서 산불이 발생했다. 예년에 비해 건조한 날씨와 강풍이 이어지면서 작은 불씨 하나가 대형 산불로 이어질 수 있는 상황"이라며 이같이 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>