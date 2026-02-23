본문 바로가기
경기도교육청, 학교폭력대책심사위원 1085명 위촉…공정성·전문성 강화

이종구기자

입력2026.02.23 14:06

피해 학생 최우선 보호·관련 학생 관계 회복 중심 심의 문화 조성
교원·법률가·경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야 전문가 위촉

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 20일 '2026년 학교폭력대책심의위원회' 심의위원 1085명을 위촉하고 학교폭력 사안에 대한 공정하고 전문적인 심의체계를 강화한다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 20일 '2026년 학교폭력대책심의위원회' 심의위원 1085명을 위촉하고 있다. 경기도교육청 제공

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 20일 '2026년 학교폭력대책심의위원회' 심의위원 1085명을 위촉하고 있다. 경기도교육청 제공

도교육청은 '학교폭력예방 및 대책에 관한 법률'에 따라 교원, 법률가, 경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야의 전문가로 심의위원을 구성해 위원회의 전문성, 객관성을 확보했다.


특히 서류검증, 전문성·공정성에 대한 역량평가, 심층 면접 등 엄정한 선발 절차를 통해 피해 학생 보호와 가해 학생 선도의 교육적 해결을 충실히 구현할 수 있는 역량 있는 위원들로 위촉했다.

아울러 도교육청은 23일 수원 노보텔에서 '2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수'를 개최했다. 200여 명의 소위원장이 참여한 연수는 ▲회의 운영 리더십 ▲사안 처리 절차와 법령 이해 ▲판례·행정심판 사례 분석 ▲제도 개선안 등을 다뤘다.


도교육청은 심의위원회의 공정성과 신뢰성을 강화하고 피해 학생의 최우선 보호와 관련 학생 간 관계 회복을 중심으로 하는 심의 운영 문화를 정착시킬 방침이다.


도교육청 생활교육과 김영규 과장은 "학교폭력 사안은 공정하고 전문적인 판단이 무엇보다 중요하다"면서 "심의위원 역량을 지속적으로 강화해 학교 구성원이 신뢰할 수 있는 심의체계를 구축하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
