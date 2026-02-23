케이뱅크, 전북·포항·구미와 협약…지역맞춤형 포용금융 확대

케이뱅크가 전라북도와 포항시, 구미시 등 광역·기초자치단체와 잇따라 손잡고 지역 소상공인 금융지원에 나선다. 전북에는 200억원 규모의 저리 운용자금을 공급하고, 포항·구미에는 지자체가 대출이자 연 3%를 지원하는 특례보증을 마련해 금융 비용 부담을 낮춘다는 구상이다.

케이뱅크는 23일 이달 전북특별자치도(2월 9일), 포항시(2월 6일), 구미시(2월 13일)와 각각 '소상공인 특례보증 업무협약'을 체결하고 지역 경기 침체로 어려움을 겪는 개인사업자·소상공인에게 실질적인 금융지원을 실시한다고 밝혔다.

전북특별자치도와의 협약에서는 공급 규모를 키웠다. 케이뱅크는 전북특별자치도·전북신용보증재단 등과 '소상공인 회생 보듬자금 금융지원사업'을 추진하기 위해 8억원을 특별 출연하고, 이를 바탕으로 도내 소상공인 대상 총 200억원 규모의 저리 운용자금을 공급한다.

전북 지원은 대상을 3개 트랙으로 세분화했다. ▲경영애로기업(최대 7000만원) ▲첫만남기업(최대 1억원) ▲성장발전기업(최대 2억원)으로 나눠 업종과 매출 상황에 맞춘 대출 한도를 제공한다. 대출 기간은 최대 8년이며 보증비율은 90%다. 전북특별자치도는 연 1.0% 이자를 3년간 지원한다.

포항시·구미시와의 협약은 케이뱅크가 광역단체를 거치지 않고 기초지자체(시)와 직접 맺는 첫 보증 협약이다. 케이뱅크는 경북신용보증재단과 함께 포항시 '희망동행', 구미시 '새희망' 특례보증을 위해 각 시에 2억원을 출연하고 약 50억원 규모의 특례보증을 시행한다. 포항·구미 협약의 핵심은 이자 지원 폭이다. 지자체가 대출 이자의 연 3%를 2년간 지원해 실질 이자 부담을 낮춘다. 대출 한도는 최대 5000만원(특정 조건 충족 시 최대 1억원)이며, 보증비율은 100%다. 상환 방식은 2년 거치 3년 분할상환 등으로 탄력적으로 운영된다. 이번 3개 지자체 협약 상품은 케이뱅크 앱 또는 신용보증재단 앱을 통해 비대면 신청이 가능하며, 중도상환수수료는 전액 면제된다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



