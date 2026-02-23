본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"막는 대신 대화" 광주경찰, 6천명 집회 자율성 살려

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.23 14:18

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
"막는 대신 대화" 광주경찰, 6천명 집회 자율성 살려
AD
원본보기 아이콘

광주경찰이 대규모 집회에서 물리적 개입을 줄이고 주최 측의 자율성을 보장하는 새로운 집회 시위 대응 패러다임을 성공적으로 정착시켰다.


23일 광주경찰청에 따르면 지난 22일 광주 동구 금남로 일대에서 6,000명이 참여하는 대규모 집회가 열렸다. 이날 집회는 제22대 국회에서 차별금지법이 재발의된 것을 규탄하기 위해 호남 지역 교계와 시민단체가 주도했다.

경찰은 이번 대규모 집회에 경찰청이 올해부터 추진 중인 '집회 시위 대응 패러다임 전환 계획'을 적용했다. 이는 과거 '사전적·예방적' 통제 방식에서 벗어나, 주최 측의 질서 유지 책임을 강화하고 경찰은 '사후적·보충적'으로만 개입하는 방식이다.


광주경찰은 집회에 앞서 참가 규모와 불법 집회 전력, 소음 및 교통체증 유발 가능성 등을 철저히 분석하는 '사전 안전 평가'를 진행했다. 이를 통해 불필요한 경찰 병력 배치를 지양하고, 시민 불편을 줄이기 위한 교통 관리에 집중했다.


특히 집회 현장에서 갈등 완충지대 역할을 하는 '대화경찰팀'의 활약이 빛났다. 경비, 교통, 지역 경찰이 통합된 대화경찰팀은 집회 참가자와 시민, 경찰 간의 징검다리 역할을 하며 인권 보호와 공공질서 유지를 입체적으로 지원했다.

집회 주최 측 역시 경찰의 '주최자 책임 원칙'에 적극적으로 호응했다. 주최 측은 자체 질서유지인 200명을 현장에 배치해 안전사고를 예방했으며, 구급차 및 시민 통행로를 미리 확보하는 등 성숙한 시민 의식을 보여줬다.


광주경찰청 관계자는 "이번 금남로 집회는 경찰 개입을 최소화하고 자율적 질서 유지를 존중하는 새 패러다임이 현장에 안착했음을 보여주는 모범 사례"라며 "앞으로도 대화경찰팀을 활성화해 집회 참가자의 권리 보장과 시민의 평온한 일상을 조화롭게 지켜나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기