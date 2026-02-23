본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]수성웹툰, 영업익 100억대 진입 목표에 저평가 부각↑

장효원기자

입력2026.02.23 12:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]수성웹툰, 영업익 100억대 진입 목표에 저평가 부각↑
AD
원본보기 아이콘

수성웹툰 이 강세다. 호실적이 예상되는 가운데 저평가 매력이 부각된 것으로 풀이된다.


23일 오후 12시49분 기준 수성웹툰은 전일 대비 5.32% 상승한 1822원에 거래되고 있다.

수성웹툰 관계자는 지난 19일 "수익성이 꾸준히 개선되면서 웹툰 사업 부문의 영업이익이 100억원에 육박하는 수준까지 성장했다"며 "올해 역시 영업이익의 의미 있는 확대가 기대된다"고 밝혔다.


실제 수성웹툰의 지난해 3분기까지 누적 영업이익은 92억원 수준이다. 그럼에도 현재 수성웹툰의 시가총액은 330억원대로, 주가수익비율(PER)이 현저히 낮은 상태라는 분석이 나온다. 주가순자산비율(PBR)도 0.24배 수준이다.


회사 관계자는 "웹툰 신작 확대와 AI 활용을 통한 제작 원가 절감, 수익률 극대화 프로그램 접목 등이 실적 개선으로 이어질 것"이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기