‘비트코인 분실’ 경찰, 가상화폐 관리 지침 마련

"본청에서 별도 관리 지침 하달할 것"

수사 과정에서 압수한 비트코인을 분실했던 경찰이 가상화폐에 대한 별도 관리 지침을 마련한다.

박정보 서울경찰청장은 23일 서울 종로구 시경 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 서울 강남경찰서가 2021년 11월 금융범죄 사건 수사 과정 중 피의자에게 제출받은 비트코인 약 21억원어치를 분실한 것과 관련해 "현재 경기북부경찰청을 수사 관서로 지정해 탈취 관련 수사를 진행하고 있다"며 "본청에서 이번 사건을 계기로 압수한 가상화폐는 별도 관리 지침을 만들어 이번 주 중에 하달할 것"이라고 밝혔다.

앞서 경찰은 2021년 11월 금융범죄 사건을 수사하던 중 피의자로부터 비트코인을 제출받았다. 비트코인을 담은 USB 형태의 이동식 전자지갑인 '콜드월렛'은 그대로 있었으나 그 안에 저장된 약 21억원어치의 비트코인을 분실했다.

최근 광주지검에서도 압수해 보관했던 시가 기준 300억 상당의 비트코인이 분실된 바 있다.

박정보 청장은 "앞으로 그런 일이 발생하지 않도록 철저히 대책을 마련해서 시행할 계획"이라고 했다.





