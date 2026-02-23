본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

‘비트코인 분실’ 경찰, 가상화폐 관리 지침 마련

박재현기자

입력2026.02.23 12:06

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"본청에서 별도 관리 지침 하달할 것"

수사 과정에서 압수한 비트코인을 분실했던 경찰이 가상화폐에 대한 별도 관리 지침을 마련한다.


박정보 서울경찰청장이 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장이 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

박정보 서울경찰청장은 23일 서울 종로구 시경 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 서울 강남경찰서가 2021년 11월 금융범죄 사건 수사 과정 중 피의자에게 제출받은 비트코인 약 21억원어치를 분실한 것과 관련해 "현재 경기북부경찰청을 수사 관서로 지정해 탈취 관련 수사를 진행하고 있다"며 "본청에서 이번 사건을 계기로 압수한 가상화폐는 별도 관리 지침을 만들어 이번 주 중에 하달할 것"이라고 밝혔다.

앞서 경찰은 2021년 11월 금융범죄 사건을 수사하던 중 피의자로부터 비트코인을 제출받았다. 비트코인을 담은 USB 형태의 이동식 전자지갑인 '콜드월렛'은 그대로 있었으나 그 안에 저장된 약 21억원어치의 비트코인을 분실했다.


최근 광주지검에서도 압수해 보관했던 시가 기준 300억 상당의 비트코인이 분실된 바 있다.


박정보 청장은 "앞으로 그런 일이 발생하지 않도록 철저히 대책을 마련해서 시행할 계획"이라고 했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기