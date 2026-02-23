본문 바로가기
일반

양주시, 가인임포트 현장 방문…쓰레기 수거 '문전수거'로 즉각 개선

이종구기자

입력2026.02.23 11:51

양주시, 기업 애로 해결사 자처
은현면 강소기업 현장 간담회 개최

경기 양주시가 지난 20일 은현면 소재 의류 도매 전문기업 ㈜가인임포트(대표 유승민)를 방문해 기업 현장 애로사항을 청취하고 개선 방안을 논의했다.

강수현 양주시장이 지난 20일 은현면 소재 의류 도매 전문기업 ㈜가인임포트(대표 유승민)를 방문해 기업 현장 애로사항을 청취하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 지난 20일 은현면 소재 의류 도매 전문기업 ㈜가인임포트(대표 유승민)를 방문해 기업 현장 애로사항을 청취하고 있다. 양주시 제공

이날 간담회에서는 일반쓰레기 공동 집하장소 운영에 따른 통행 불편과 미관 저해 문제, 유학생 인력 활용 방안 등이 건의됐다.


이에 대해 시는 공동 집하장소 문제와 관련해 기존 방식에서 '문전수거 방식'으로 전환하기로 하고 수거업체와 협의를 마쳤다고 설명했다.

다만 인근 기업과 주민이 함께 사용하는 기준 집하장소는 유지하되, 향후 운영 상황을 검토해 추가 개선 여부를 판단할 계획이다.


유학생 인력 활용과 관련해서는 법무부 지침에 따라 D-2 비자 소지 유학생은 학업 병행 범위 내 시간제 취업만 가능하며, 단순 상·하차 등 고강도 업무는 제한된다고 안내했다.

강수현 양주시장이 지난 20일 은현면 소재 의류 도매 전문기업 ㈜가인임포트(대표 유승민)를 방문해 기업 현장 애로사항을 청취하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 지난 20일 은현면 소재 의류 도매 전문기업 ㈜가인임포트(대표 유승민)를 방문해 기업 현장 애로사항을 청취하고 있다. 양주시 제공

대신 고용허가제(E-9) 제도 활용 방안을 설명하고, 필요할 경우 관련 절차 상담을 지원하기로 했다.


시는 기업 현장의 의견을 반영하기 위해 정기적인 현장 방문을 이어갈 방침이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
