안전보건공단 경남동부지사, 밀양아리랑마라톤서 산업재해 예방 캠페인 전개

1만여명 참가자 대상 안전문화 홍보…“당신의 안전보다 소중한 것은 없다”

한국산업안전보건공단 경남동부지사(KOSHA, 지사장 심연섭)는 지난 22일 밀양종합운동장에서 열린 '밀양아리랑마라톤대회' 현장에서 산업재해 예방과 안전문화 확산을 위한 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 경남동부 안전문화실천추진단과 함께 약 1만여명의 참가자와 시민을 대상으로 안전의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

공단은 '당신의 안전보다 소중한 것은 없다'는 메시지를 내걸고 대회장 내에 안전문화 홍보 부스를 운영했다. 홍보 부스에서는 시민들이 쉽고 재미있게 참여할 수 있는 안전수칙 퀴즈 프로그램 등을 진행했으며, 참여자들에게는 소정의 기념품도 제공했다.

심연섭 지사장은 "마라톤의 완주만큼이나 중요한 것은 우리 일터에서의 안전한 귀가"라며 "경남동부지역 안전문화실천추진단은 시민들이 체감할 수 있는 캠페인을 지속적으로 전개해 산업현장은 물론 지역사회 전반에 견고한 안전문화가 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

