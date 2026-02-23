본문 바로가기
양주시, 농촌공간 재구조화·재생 기본계획 수립 권역별 주민현장포럼 개최

이종구기자

입력2026.02.23 11:46

24일부터 3월 17일까지 5회 진행
10년 단위 법정계획 수립

경기 양주시가 오는 24일부터 3월 17일까지 5차례에 걸쳐 '농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획' 수립을 위한 권역별 주민현장포럼을 개최할 예정이다.

양주시 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 권역별 주민현장포럼 개최. 양주시 제공

이번 계획은 농촌 인구 감소와 도시 대비 상대적으로 열악한 생활 여건에 대응하기 위해 수립되는 10년 단위 법정계획이다.


읍·면을 포함한 농촌지역을 보유한 전국 139개 시·군이 의무적으로 수립해야 하며, 농촌지역의 생활·경제·주거 환경 전반에 대한 정비 방향과 중장기 발전 전략을 담는다.

시는 포럼을 통해 지역 주민을 대상으로 기본계획의 주요 내용과 수립 방향을 설명하고, 현장의 의견을 수렴할 예정이다. 수렴된 의견은 계획안에 반영해 지역 여건에 맞는 실행 방안을 마련한다는 방침이다.


양주시 관계자는 "주민 의견을 충분히 반영해 향후 10년간 농촌지역의 정주 여건과 생활 환경 개선 방향을 구체화해 나가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
