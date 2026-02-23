李대통령, 국빈 방한 룰라에 "소년공 출신으로 인생 역정 너무 닮아"

한-브라질 정상회담 전 SNS 메시지

"불굴의 도전과 용기로 브라질 크게 융성…빨리 만나고 싶다"

이재명 대통령이 23일 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령에 "삶과 정치에서 한발 앞서가신 대통령님의 길이 나의 인생 역정과 너무도 닮았다"고 했다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 포르투갈어와 한국어를 병기한 글에서 룰라 대통령을 향해 "소년노동자 출신으로 민주주의가 사회·경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온몸으로 증명했다"면서 이같이 썼다.

이어 "민주주의 파괴와 함께 형극의 길을 잠시 걸었으나, 위대한 브라질 국민들과 함께 강건하게 부활해 이제는 브라질을 부활시키고 있다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "룰라 대통령님의 올바름과 치열함, 불굴의 도전과 용기로 브라질이 크게 융성할 것을 믿어 의심치 않는다"며 "세계 민주주의 역사에서 길이 남을 룰라 대통령님의 삶과 투쟁, 성취를 응원한다"고 언급했다.

룰라 대통령은 이 대통령 초청으로 22일 입국해 24일까지 2박3일 일정으로 국빈 방문 일정을 소화한다. 두 정상은 23일 청와대에서 정상회담을 열고 양해각서(MOU) 서명식과 국빈 만찬 등의 일정을 진행할 예정이다.

이번 정상회담에서는 교역·투자 확대를 비롯해 기후·에너지, 과학기술·우주, 방산, 농업, 공급망 협력 등이 폭넓게 논의될 것으로 전망된다. 브라질이 희토류 등 핵심광물 협력 이슈에서도 존재감이 큰 만큼 관련 의제도 테이블에 오를 가능성이 거론된다.

룰라 대통령의 국빈 방한은 2005년 이후 21년 만이다. 양 정상은 이날 오전 공식 환영식을 시작으로 기념 촬영, 정상회담, 양해각서(MOU) 체결식을 진행한 이후 공동언론발표를 한다. 이어 국빈 만찬, 정상 간 친교 일정도 소화한다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



