코스피 ‘5900선’ 돌파로 최고가 경신… 삼전닉스의 최대 수혜주는

연일 강세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 10,080 전일대비 1,000 등락률 -9.03% 거래량 1,796,891 전일가 11,080 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 대형사는 '소각', 중견사는 '맞교환'…제약·바이오 '자사주 전략' 왜 갈렸나[특징주]‘노안치료제 FDA승인’ 광동제약 상한가광동제약, 노안 점안제 '유베지' 美 FDA 승인…국내 허가 심사 중 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 1,500 등락률 +0.78% 거래량 6,795,713 전일가 193,000 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력"1600억 국고 유출 막았다"…정부, 엘리엇 중재판정 불복소송 승소(상보) 전 종목 시세 보기 close , LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 13,800 전일대비 160 등락률 -1.15% 거래량 2,767,880 전일가 13,960 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 [특징주]LG디스플레이, 11% 상승세…피지컬 AI 진출 기대↑LG디스플레이, 협력사와 '2026 동반성장 새해모임' 개최[클릭 e종목]"LG디스플레이, OLED 패널 중심 전환 기대" 전 종목 시세 보기 close , 흥국화재 흥국화재 000540 | 코스피 증권정보 현재가 5,630 전일대비 960 등락률 -14.57% 거래량 1,251,354 전일가 6,590 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 [특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세"이미 3500억 내는데" 두 배로 껑충…교육세 증가에 보험업계 '부글부글'흥국화재 '플래티넘 건강 리셋월렛' 배타적 사용권 9개월 획득 전 종목 시세 보기 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 131,900 전일대비 700 등락률 -0.53% 거래량 812,305 전일가 132,600 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 지금 수익이면 충분히 만족? 만약 투자금이 4배였다면 결과는곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>