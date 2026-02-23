강병덕 하남시장 예비후보, 선거캠프 본격 가동…김철수 사무장 선임

김철수 전 하남시 국장 사무장 선임

미사역 출근길 인사로 현장 행보 시작

“시민의 삶 이해하는 시장 될 것”

더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 선거캠프를 본격적으로 가동하며 시민과의 현장 소통을 강화에 나섰다. 강 예비후보는 이날 선거사무장으로 김철수 하남갑 교육위원장(전 하남시청 국장)을 선임하고 미사역 출근길 인사를 시작으로 시민들과 직접 만나는 행보를 이어갔다.

강병덕 하남시장 예비후보가 거리에서 시민들과 인사를 나누며 현장 소통을 하고 있다. 강병덕 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 출근길 현장에서 강 예비후보는 시민들의 의견을 경청하며 교통·교육·생활 인프라·도시 발전 등 하남시의 주요 현안에 대한 다양한 목소리를 들었다. 이를 통해 시민들의 불편과 요구를 정책 구상에 적극 반영하겠다는 의지를 밝혔다.

강 예비후보는 "정치는 책상 위에서 시작되는 것이 아니라 시민의 일상 속에서 시작된다"며 "출근길에서 만난 시민 한 분 한 분의 목소리를 가장 중요한 정책 자료로 삼겠다"고 강조했다.

이어 그는 "하남은 지금 중요한 전환점에 서 있다. 도시의 미래를 결정하는 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 시민과 가장 가까운 곳에서 답을 찾아야 한다"며 "3대 핵심 공약인 (가칭)미사-위례선 신설, H2 부지 의료특화단지 유치, 미사섬 'K-가든' 국가정원 추진 과정에서도 시민과 직접 만나 정책을 설명하고 의견을 수렴하는 현장 중심 소통을 이어가겠다"고 밝혔다.

또한 강 예비후보는 교육·보육·일자리 등 시민 삶의 질 향상을 위한 '10대 하남 대전환 공약'도 조만간 발표할 계획이라고 전했다.

한편 강 예비후보 측은 오는 3월 7일 선거사무소 개소식을 준비 중이며, 더불어민주당 경기도당 공직선거후보자 공모 접수도 완료한 상태다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



