고흥군, '민선 8기 현안사업' 속도감 있게 추진

올해 첫 주요현안사업 보고회, 시설사업 등 당면현안 점검

전남 고흥군(군수 공영민)은 23일 군청 팔영산홀에서 올해 첫 주요 현안사업 보고회를 개최했다.

이날 보고회는 공영민 군수 주재로 부군수를 비롯한 부서장과 관계 공무원 등 70여 명이 참석한 가운데, 민선 8기 추진 중인 사회간접자본(SOC) 사업 등 총 85건의 중점 현안에 대한 논의가 이뤄졌다.

고흥군은 23일 군청 팔영산홀에서 올해 첫 주요 현안사업 보고회를 개최했다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

고흥군은 민선 8기 시작과 함께 '우주·드론·스마트팜'이라는 3대 미래 전략 산업과 광주~고흥 간 고속도로, 우주선 철도, 고흥읍~봉래 간 4차선 확장 등 3대 교통 기반 시설을 양대 축으로 삼아 '2030년 고흥인구 10만 달성'의 비전 실현을 위해 군정 다방면에서 다양한 사업을 추진하고 있다.

이번 보고회에서는 무인항공 영농기술 특화 농공단지 조성, 스마트수산업 혁신 선도지구 조성, 대규모 스마트팜 창업단지 조성, 광주~고흥 간 고속도로, 고흥 우주선 철도(벌교역~고흥역~녹동역) 구축 등 지역 발전을 견인할 핵심 사업들을 중점적으로 다뤘다.

더불어, 고흥 관광객 1천만 시대를 목표로 고흥 해양 예술랜드 관광단지, 대중골프장 조성과 권역별 관광 시설 구축과 함께 고흥문화재단 설립, 고흥 분청사기 기반 특화상품 개발, 2027년 전라남도체육대회 개최 등 문화·예술·체육 분야도 논의됐다.

군은 이번 보고회를 통해 사업 추진상의 문제점을 선제적으로 점검하고, 신속한 대안 마련으로 사업 속도를 높이는 데 주력했다. 이를 통해 군민이 체감할 수 있는 사업 성과를 조기에 창출하고 지역 발전을 위한 핵심 사업들을 차질 없이 추진할 방침이다.

공영민 군수는 "지금까지 고흥군의 변화 발전을 위해 1,400여 공직자들과 함께 쉼 없이 노력한 결과 많은 성과를 거둘 수 있었다"며 "남은 민선 8기에는 마무리할 수 있는 사업의 목표를 최대한 달성하고, 모든 군정 역량을 모아 군민 모두가 함께 잘 사는 고흥을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>