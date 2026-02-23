고창군, 2026년 지리적표시 명품 고창수박 첫 정식

지리적표시 등록으로 대한민국 명품 수박으로서의 가치를 공인받은 고창수박이 본격적인 재배 시즌의 시작을 알렸다.

고창군은 지난 20일 무장면 농가 수박 재배포장에서 관계자와 농업인 등이 참석한 가운데 '2026년 지리적표시 고창 명품 수박 첫 정식 행사'를 개최했다고 밝혔다.

고창군은 '2026년 지리적표시 고창 명품수박 첫 정식 행사'를 개최했다. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

'고창수박 지리적표시 등록'은 고창 수박의 명성을 공고히 하고 농산물의 지식재산권을 확보하기 위해 2020년부터 수박 재배 농가와 고창군이 함께 추진해 온 오랜 숙원사업의 결실이다. 그 결과 고창수박은 2024년 9월 20일, 지리적표시 제116호로 공식 등록됐다.

고창수박은 매년 2월부터 3월 말까지 1기작 수박 모종 정식이 진행되고, 이날 정식 된 수박은 5월 하순쯤 수확되어 2026년산 지리적표시 마크를 부착한 첫 고창 명품 수박으로 소비자들에게 선보일 예정이다.

특히 이날 행사가 열린 박형남 농가는 지난해 서울에서 열린 지리적표시 고창 명품 수박 출시 기념 경매 행사에서 수박 한 통이 500만 원에 낙찰되는 기록을 세운 주인공으로, 고창 수박의 프리미엄 가치를 전국에 알린 대표 농가로 다시 한번 고창수박 명품화의 상징적 주인공으로 주목받았다.

고창군농업기술센터 소장은 "고창수박은 기후와 토양, 농가의 정성이 만들어낸 대한민국 최고 수준의 명품 농산물이다"며 "지속적인 품질관리와 지리적표시 고창 수박 마케팅을 통해 농가소득 증대에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>