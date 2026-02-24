반도체 실적이 이끄는 머니무브…증시 강세 더 이어질 거라는데

최근 국내 증시는 반도체 실적 상향과 유동성 유입이 맞물리며 자금 이동이 빠르게 가속화되는 흐름을 보이고 있다. 은행 예금에서 빠져나온 자금이 주식형 펀드와 MMF, 증권사 예탁금으로 유입되며 지수 상승을 뒷받침하고 있다. 특히 국내 주식형 자금 유입 속도가 해외 주식형을 앞지르기 시작한 점이 눈에 띈다.

다만 자금 유입 규모만 놓고 과열로 판단하기는 이르다는 분석이 나온다. 전체 자산에서 국내 주식 비중은 과거 고점 대비 여전히 낮아 '정상화 초기' 단계에 가깝다는 평가다. 향후 주가 상승 속도보다 자금 유입이 더 빨라지는 구간이 나타나는지가 단기 경계 신호가 될 것으로 보인다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 28,800 전일대비 450 등락률 -1.54% 거래량 1,703,630 전일가 29,250 2026.02.24 11:24 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...연 5%대 금리로 4배까지수익 키우려면 종목은 물론 투자금 규모도 중요! 4배까지 쓸 수 있다면?똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데 전 종목 시세 보기 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 400 등락률 +0.30% 거래량 1,166,865 전일가 132,600 2026.02.24 11:24 기준 관련기사 [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 지금 수익이면 충분히 만족? 만약 투자금이 4배였다면 결과는곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것" 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 407,500 전일대비 1,500 등락률 +0.37% 거래량 139,966 전일가 406,000 2026.02.24 11:24 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락주가 상승에 ‘함박웃음’...만약 투자금을 4배까지 쓸 수 있었다면 전 종목 시세 보기 close , 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 118,800 전일대비 200 등락률 +0.17% 거래량 497,068 전일가 118,600 2026.02.24 11:24 기준 관련기사 [특징주]더존비즈온, EQT 공개매수 소식에 23% 급등EQT, 더존비즈온 공개매수 후 상장폐지 추진[특징주]더존비즈온, 퓨리오사AI와 AI 솔루션 글로벌 사업화 MOU에 강세 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 200 등락률 -0.34% 거래량 847,162 전일가 58,100 2026.02.24 11:24 기준 관련기사 카카오, S&P글로벌 '기업 지속가능성 평가' 고득점수익 안겨준 효자 종목…만약 투자금이 3배였다면 결과는 달랐을까좋은 종목 충분히 사고 싶은데 투자금이 부족했다면? 연 5%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>