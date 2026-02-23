본문 바로가기
尹, '해군 선상파티' 벌였나…경찰, 前 경호차장 소환

장희준기자

입력2026.02.23 11:11

김건희 특검 사건 넘겨받은 경찰
직권남용 혐의 적용 김성훈 소환

'김건희 특검' 사건을 넘겨받아 수사 중인 경찰이 윤석열 전 대통령 부부가 해군 함정에서 벌인 선상파티를 주도했다는 의혹을 받는 김성훈 전 대통령경호처 차장을 피의자로 소환했다.


김상훈 전 대통령경호처 차장. 김현민 기자

경찰청 3대 특검 특별수사본부는 23일 오전 10시부터 김성훈 전 차장을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 김 전 차장은 경호처 기획관리실장 시절 윤 전 대통령 부부가 해군 함정을 여름휴가에 사적으로 이용할 수 있도록 경호처 직원에게 압력을 행사한 혐의를 받는다.

윤 전 대통령 부부는 2023년 여름휴가 당시 경남 창원시 진해 해군기지에서 선상파티를 열어 군 자산을 사적으로 유용했다는 의혹을 받고 있다. 당시 군 함정에 노래방 기기를 설치하거나 폭죽놀이까지 벌였다는 의혹도 제기됐다. 경찰은 이 파티를 기획한 게 김 전 차장이라고 보고 있다.


앞서 김건희 특검은 지난해 11월 김 전 차장을 대통령경호법 위반 혐의 피의자 신분으로 소환한 바 있다. 그는 당시 조사에서 함정 탑승은 인정하면서도, '술 파티'는 없었다고 부인했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
