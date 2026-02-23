양평군, '통합돌봄도시' 선정…의료·요양·주거 완성형 모델 선제적 구축

돌봄에 이어 건강한 일상을 채우는 '양평 통합돌봄'

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 20일 경기도가 주관한 '통합돌봄도시' 공모사업에 선정됐다고 23일 밝혔다.

양평군청 전경. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

다음 달 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 앞서, 이번 공모사업을 통해 양평군만의 특화형 통합돌봄 모델을 선제적으로 구축한다는 계획이다.

군은 '양평, 다시 돌아온 봄(양평, 다돌봄)'을 사업명으로 정하고, 지역 내 의료·요양·돌봄 서비스를 유기적으로 연계한 '양평형 통합돌봄 모델'을 본격 추진한다.

주요 사업은 △집에서 필요한 의료 서비스를 제공하는 '우리동네 방문돌봄 주치의' △퇴원, 퇴소 이후 일상 복귀를 지원하는 '일상복귀 돌봄집' △집중 재활치료를 제공하는 '일상복귀 치료스테이션' △지역사회에서의 안정적인 생활을 지원하는 'AIP 코디네이터' 운영 등이다.

이번 사업을 통해 군은 '방문돌봄 주치의'로 의료 접근성을 높이고, '일상복귀 치료스테이션'을 통한 집중 재활치료를 제공하며, '일상복귀 돌봄집'을 통해 재입원 및 시설 입소를 예방할 계획이다. 또한 'AIP 코디네이터'를 통해 돌봄 대상자가 시설 입소 대신 기존 거주지에서 안정적 가정생활(AIP(Aging In Place))을 할 수 있도록 지원한다.

통합지원 서비스는 읍·면사무소를 통해 신청할 수 있으며, 군은 상담·조사·통합지원회의 등을 거쳐 대상자를 선정한 후 맞춤형 서비스를 연계·제공한다.

전진선 양평군수는 "이번 통합돌봄도시 공모사업 선정은 양평군이 지역 중심 통합돌봄 체계를 선도하는 중요한 계기가 될 것"이라며, "의료·요양·돌봄이 유기적으로 연계되어 군민 누구나 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>