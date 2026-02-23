지드래곤, 카이스트 졸업 축사 "정답 없는 세상, 멈추지 않는 용기 중요"

2026년도 학위수여식 영상 인사

지드래곤 카이스트 축사 화면. 갤럭시코퍼레이션 제공 AD 원본보기 아이콘

지드래곤(본명 권지용) 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 초빙교수가 2026년 학위수여식에서 졸업생들에게 축사를 전했다고 갤럭시코퍼레이션이 23일 밝혔다.

그는 20일 대전 카이스트 본원에서 열린 2026년도 학위수여식에서 영상을 통해 사회에 첫발을 내딛는 졸업생들을 응원했다. 자리에는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석했다.

지드래곤은 축사에서 "여러분은 해냈고 앞으로도 해낼 사람들"이라며 "이제 정답 없는 세상으로 나아간다"고 말했다. 이어 "틀려도 괜찮고 멈추지만 않으면 된다"며 "남들과 다른 길을 선택할 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것"이라고 강조했다.

지드래곤과 카이스트의 인연은 2024년 6월 시작했다. 당시 카이스트는 최신 과학기술을 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대한다는 취지로 권 교수를 기계공학과 초빙교수로 임명했다.

임용 이후 지드래곤은 2024년과 2025년 '이노베이트 코리아'에 참석해 인공지능(AI) 엔터테크의 미래를 주제로 토론했다. 소속사 갤럭시코퍼레이션도 카이스트와 협력해 AI 엔터테크 연구센터를 설립하고 메타버스 기술 등을 엔터테인먼트에 접목하는 연구를 진행 중이다.

이광형 카이스트 총장은 "권 교수는 미지의 영역을 개척하는 정신을 가졌으며 이는 카이스트의 정신과 맞닿아 있다"고 밝혔다. 지드래곤은 임용 당시 과학 기술과 엔터테인먼트의 결합을 통해 새로운 가치를 창출하겠다는 포부를 전한 바 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>