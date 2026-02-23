알로이스, 지난해 영업익 36% 증가…당기순익도 흑자전환 성공

OTT 셋톱박스 전문기업 알로이스 알로이스 297570 | 코스닥 증권정보 현재가 1,340 전일대비 39 등락률 +3.00% 거래량 172,739 전일가 1,301 2026.02.23 11:05 기준 관련기사 알로이스, 금전대여 결정알로이스, 49억 규모 한국파일 주식 추가 취득…지분율 62.4%[기로의상장사]알로이스②‘적자’회사에 수백억 지원…경영진만 배불려 전 종목 시세 보기 close (대표이사 신정관)가 지난해 큰 폭의 실적 성장을 거두고 당기순이익에서도 흑자 전환을 달성했다.

23일 알로이스는 지난해 잠정실적을 공시를 통해 공개했다. 이에 따르면 매출액은 약 429억원으로, 전년(309억원) 대비 38.7% 증가했으며 영업이익은 2024년보다 36%가 급증한 65억원을 기록하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

특히 주목할 점은 수익성 지표의 극적인 반등이다. 2024년도에는 각각 6억원, 4억원 적자였던 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익 모두 흑자 전환에 성공하며 내실 있는 성장을 증명했다. 당기순이익은 44억원을 기록했다.

이번 실적 호조는 지난해 정기주총에서 대표이사를 교체를 단행한 이후 신임 경영진이 추진한 공격적인 사업 재편의 결과로 풀이된다. 특히 콘크리트 파일(PHC파일) 전문기업 한국파일을 종속회사로 편입시킨 효과가 크게 작용했다. 공동기업이던 한국파일을 자회사로 편입하고 전폭적인 투자와 공격적인 영업전략을 통해 체질 개선에 성공함으로써 전체 외형 성장과 수익성 제고라는 두 마리 토끼를 잡았다는 평가다.

지난해 선임된 신정관 알로이스 대표는 "기존 OTT 셋톱박스 사업의 안정적인 운영과 더불어 신규 사업의 포트폴리오 다각화가 실적 성장의 견인차 역할을 했다"며 "앞으로도 본업은

경쟁력을 지속적으로 강화하고 자회사와는 효율적인 경영 시너지를 내면서 주주가치 제고에

최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

알로이스는 이번 역대급 실적 달성을 기점으로 적극적인 주주환원 정책 검토에 나설 것이라고 강조했다. 신 대표는 "흑자 전환과 수익성 개선에 따른 성과를 주주들과 나누기 위해 다양한 주주환원 방안을 적극 검토하고 있다"며 "성장 결실을 공유함으로써 시장과의 소통을 강화하고 기업 가치를 제대로 평가받겠다"는 의지를 덧붙였다.

한편 이번 공시 내용은 외부감사 전 내부결산 기준으로, 향후 감사 과정에서 일부 변경될 수 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



