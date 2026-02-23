본문 바로가기
연천군지역사회보장협의체, '담대한 도전' 장학금 전달식 개최

이종구기자

입력2026.02.23 10:55

경기 연천군 지역사회보장협의체는 지난 20일 연천군청 본관 2층 상황실에서 법정 저소득층 신입 대학생을 대상으로 장학증서 및 장학금 전달식을 개최했다.

연천군 지역사회보장협의체가 지난 20일 연천군청 본관 2층 상황실에서 법정 저소득층 신입 대학생을 대상으로 장학증서 및 장학금 전달식을 개최하고 있다. 연천군 제공

연천군 지역사회보장협의체가 지난 20일 연천군청 본관 2층 상황실에서 법정 저소득층 신입 대학생을 대상으로 장학증서 및 장학금 전달식을 개최하고 있다. 연천군 제공

이번 장학금 지원은 연천군에 거주하는 기초생활보장수급자 및 법정 차상위계층 가정의 2026년도 대학교 신입생 15명을 대상으로 진행됐으며, 1인당 100만원씩 총 1500만원이 지급됐다.


해당 사업은 제5기 연천군 지역사회보장계획에 따라 연천군 지정기탁금을 활용해 추진됐으며, 대학 입학으로 인한 경제적 부담을 완화하고 안정적인 학업 환경을 지원하기 위해 마련됐다.

연천군 관계자는 "새로운 출발선에 선 지역 청년들이 담대한 꿈을 향해 힘차게 나아갈 수 있도록 지속적으로 응원하고 지원하겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
