대구교육청, 중고교 신입생 4만1000명에 30만원 한도 교복 현물 지원

대구시교육청은 학부모의 교복 구입 부담을 줄여주기 위해 2026학년도 중·고등학교 신입생 약 4만1000여명을 대상으로 교복구입비 125억원을 지원한다고 23일 밝혔다.

지원대상자는 대구시내 국·공·사립 중고등학교 신입생과 타 시·도 및 국외에서 전입하는 1학년 학생이며, 1인당 30만원 한도로 교복을 현물 지원한다.

교복 구입 금액이 30만원 미만일 경우에는 잔여 금액 범위 내에서 학교 구성원 협의를 거쳐 체육복, 생활복, 교복 여벌 등 추가 품목을 지원할 수 있다.

한편, 최근 일부 타시도에서 제기된 교복 구입비 부담 논란과 관련해 대구시교육청이 관내 학교를 대상으로 파악한 바에 따르면 2025학년도 대구 지역 관내 학교 평균 교복 구매 단가는 동복 17만3700원·하복 9만3300원으로, 교복 상한 가격을 초과하는 학교는 없는 것으로 나타났다.

이는 대구시교육청이 선제적으로 2019학년도부터 교복의 편의성과 활동성을 높이고 가격을 합리화한 '착한교복'을 도입·확대 운영해 온 결과로, 2025학년도 기준 관내 중·고등학교 착한교복 도입률은 88.1%에 달한 것으로 나타났다.

앞으로도 정장형 교복의 '착한교복' 전환을 적극 권장하고, 학생이 필수로 구매해야 하는 품목을 간소화하도록 유도하는 등 학부모 부담 경감을 위한 실질적인 대책을 지속 추진할 계획이다.

아울러 학교별 교복 운영 현황을 정기적으로 점검하고 학부모 의견을 반영해 가격 안정과 품질 유지를 동시에 달성할 수 있도록 지원을 강화할 방침이다.

강은희 대구교육감은 "교복구입비 지원이 단순한 예산 지원에 그치지 않고, 학부모가 체감할 수 있는 실질적인 부담 경감으로 이어지길 바란다"라며, "착한교복 사업이 학교 현장에 뿌리내려 가격 안정과 품질 개선이 함께 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.





