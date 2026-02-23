김건희 특검 사건 넘겨받은 경찰
직권남용 혐의 적용 김성훈 소환
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]특수본, '해군 선상파티' 前 경호차장 피의자 소환
2026년 02월 23일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'
"그냥 집에서 잘래요"… Z세대, 성관계보다 '이것' 중시한다
"네 폰은 이게 되니?" 남이 못 보는 내 화면…벼르고 벼른 삼성의 야심작
3만원 아끼려다 160만원 토해…"장난삼아" 발리서 비키니 훔친 인플루언서의 최후
"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'
치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"
"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'
'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거
"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜
"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다