경기도, '제6차 지역산림계획' 변경 수립…산림 신산업 육성 등 신설

산림기본법 등에 따른 경기도 제6차 지역산림계획 변경 수립

경기도 미래형 산림 신산업 육성과 데이터 기반 산림재난 대응 등을 담은 산림정책 중장기 전략을 새롭게 마련했다고 23일 밝혔다.

'산림기본법'과 '경기도 산림기본조례'에 따라 수립된 지역산림계획은 산림정책의 종합 방향을 제시하는 법정계획으로, 산림청의 산림기본계획과 연계해 20년 단위로 수립된다. 2018년 제6차 계획 수립 이후 상위계획 변경과 산림정책 여건 변화를 반영해 이번 변경을 추진했다.

변경된 계획은 '공존의 산림'이라는 기존 계획의 비전을 유지하며 ▲산림을 통한 기후위기 대응 및 탄소중립 기여 ▲도심 생활권과 공존하는 산림생태계서비스 제공 ▲산림 신산업 기반 조성 및 협력체계 구축 ▲산림과 함께하는 휴양·복지 문화 확산이라는 4대 기본방향을 중심으로 8대 전략과 35개 과제로 재구성했다.

계획의 적용 범위는 경기도 행정구역 내 산림으로, 산림청 소관 국유림은 제외된다. 시간적 범위는 기존과 동일하게 2018년부터 2037년까지 20년이다. 변경계획 수립 과정에서 전문가 자문과 대내외 의견수렴 등을 통해 실현 가능성과 정책 정합성을 확보했다.

이번 변경계획은 산림경영, 산림재난, 산림문화, 녹지관리, 산림탄소 및 국제(남북)협력 등 6개 분야별 정책의 수요 변화를 반영해 전략과 과제를 전면 재구조화한 것이 특징이다.

기존 계획의 내용을 유지·통합하고 산림재난 및 산림의 보전·보호, 남북협력을 포함한 국제산림협력 부문의 계획을 강화했다. 또한 미래형 산림 신산업 육성, 숲길 연계 및 산림레포츠 기반 구축, 목제품과 산림바이오에너지를 통한 탄소흡수량 인정 확대 등의 과제를 신설했다.

특히 눈여겨볼 부분은 기후위성, 경기기후플랫폼 등과 연계한 고도화된 산림정책이다. 기후위기로 산림재난의 예측과 대응이 점차 어려워지고, 급격한 산지 감소 등 경기도의 공간적 특성이 더욱 뚜렷해짐에 따라 보다 정밀한 정책 전환이 요구된다.

이에 도는 최근 발전한 디지털 기술을 산림 분야에 적극 도입해 과학적 의사결정을 기반으로 정책을 추진한다. 산불, 산사태, 산림병해충 등 산림재난 관련 데이터를 종합 분석해 취약지역을 심층 도출하고 이를 바탕으로 조기 대응체계를 구축한다.

또한 취합된 재난 정보와 도시생태현황지도 등 다양한 공간정보를 통합 분석해 복원 효과가 높은 지역을 우선 선정함으로써 산림 보전과 복원의 효율성을 높인다. 아울러 생태연결성지도와 탄소흡배출지도 등을 활용해 공간 유형에 맞는 산지·산림의 기능별 관리모델 도입도 추진한다. 이러한 정책 방향은 분야별·연도별 실행계획을 통해 단계적으로 구체화 될 예정이다.

김일곤 경기도 산림녹지과장은 "이번 지역산림계획 변경은 도민과 함께하는 지속가능한 산림을 위한 새로운 출발"이라며 "도민 삶에 실질적으로 기여하는 산림정책을 지속 발굴하겠다"고 말했다.





