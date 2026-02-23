본문 바로가기
거래소, 국내주식 테마형 ETN 5종목 신규상장

임춘한기자

입력2026.02.23 10:32

시계아이콘00분 17초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국거래소는 24일 키움, 하나증권의 국내주식 테마형 상장지수증권(ETN) 5종목을 유가증권시장에 신규 상장한다고 23일 밝혔다.


23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

신규 상장 종목은 키움 전력 TOP5 ETN, 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN, 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN, 키움 인버스 2X 반도체 TOP10 ETN, 하나 인버스 2X 반도체 ETN이다.

이들 상품은 국내주식 업종테마형 ETN 상장을 통해 글로벌 AI 수요 기반 장기 성장동력을 지닌 섹터(전력·반도체)에 대한 투자수요 충족했다.


ETN은 발행사의 신용위험이 있는 무보증·무담보 성격의 상품으로, 투자시 발행사의 재무건전성 관련 정보를 확인할 필요가 있다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
