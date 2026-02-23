부산은행, AI기반 대안신용평가모형 도입…"금융 사각지대 줄일 것"

비금융 정보 분석 통해 상환능력 입체적 파악

BNK부산은행은 23일 기존 금융정보 중심의 신용평가 방식을 보완하기 위해 인공지능(AI) 기반 '대안신용평가모형'을 전격 도입한다고 밝혔다.

대안신용평가모형을 활용하면 전통적인 금융 이력뿐만 아니라 공공요금 납부 실적 등 비금융 정보를 함께 분석해 고객의 상환능력을 입체적으로 파악할 수 있다.

그동안 금융거래 이력이 부족하거나, 일정 기간 신용도 하락 이력이 있었던 고객의 경우 제도권 금융 이용에 제약이 따르는 경우가 있었다.

부산은행인 이번 모형 도입을 통해 기존 모형의 한계를 보완하고, 실질적인 상환 능력을 갖춘 고객에 대한 금융 접근성을 높인다는 방침이다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "대안신용평가 도입은 리스크 관리의 고도화를 넘어, 더 많은 고객에게 금융 기회가 돌아가게 하는 과정"이라며 "앞으로도 금융 사각지대를 줄이고, 다양한 고객이 제도권 금융을 이용할 수 있도록 평가 체계를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



