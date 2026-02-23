동두천시, 농기계 지원사업 본격 추진…3월 6일까지 신청 접수

경기 동두천시는 농업인의 영농 부담을 줄이고 생산성 향상을 지원하기 위해 '2026년 농기계 지원사업'을 본격 추진하며 오는 3월 6일까지 신청을 받는다.

이번 사업은 농기계 구입비의 70%를 보조하고, 농가는 30%를 자부담하는 방식으로 운영된다. 이는 기존 50% 보조·50% 자부담 구조에서 보조율을 70%로 상향한 것으로, 농업인의 실질적인 구입 부담을 크게 낮출 것으로 기대된다.

보조율 확대에 따라 농작업 효율이 향상되고, 인건비 상승 등으로 어려움을 겪는 농가의 경영 안정에도 도움이 될 전망이다.

사업 신청은 2026년 3월 6일까지 농업기술정보센터(강변서로 349)를 방문하거나 팩스로 접수하면 된다. 접수된 농가는 심사를 거쳐 최종 지원 대상자로 선정된다.

동두천시 관계자는 "영농 현장의 부담을 덜기 위해 보조 비율을 확대했다"라며 "앞으로도 농업인에게 체감되는 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





