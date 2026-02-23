서영교, 서울시장 도전 철회…"민주당 원팀 승리 밑거름 되겠다"

"서울시장 후보들과 힘찬 동행"

"미완의 검찰·사법개혁에 집중"



서영교 더불어민주당 의원이 23일 서울시장 도전을 철회했다.

서 의원은 이날 소통관에서 기자회견을 열고 "서울시장 후보로 뛰던 여정을 내려놓으려고 한다"며 "민주당 '원팀' 승리의 밑거름이 되겠다"고 밝혔다.

(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 더불어민주당 서영교 의원이 15일 국회 소통관에서 서울시장 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 2026.1.15

그는 "이제 더 힘을 모아, 민주당이 서울시민을 위한 서울시장을 탈환해야 한다. 그 뜨거운 민심을 받들어 더 큰 소명 의식과 책임을 선택하고자 한다"며 이같이 말했다.

서 의원은 "제가 서울시장 출마를 결심했던 가장 큰 이유는 오만하고 무능한 오세훈 시정을 끝내고 서울을 다시 시민의 품으로 돌려드리겠다는 마음이었다"며 "지금 우리 민주당에는 보석 같은 후보들이 많이 계시다. 어떤 분이 후보가 되더라도 시민과 함께 서울을 바꿀 충분한 역량과 비전을 갖추고 있다"고 했다.

이어 "지금은 개인의 도전보다, 반드시 서울을 교체해야 한다는 공동의 목표에 힘을 모을 때"라며 "저는 이제 후보의 자리를 내려놓고 서울시장 후보들과 승리를 위한 힘찬 동행을 함께 하겠다"고 했다.

서 의원은 "윤석열 등 '내란의 잔재'를 뿌리 뽑고 사법 정의를 완수하겠다"며 "이제는 2차 종합특검을 확실히 뒷받침하고, 중대범죄수사청 설치는 물론 법왜곡죄, 재판소원제, 대법관 증원 등 미완의 검찰·사법개혁을 반드시 완수해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "내란 척결과 사법개혁, 그리고 민주주의 회복을 위해 입법부의 선봉에 서는 것, 그것이 지금 제가 반드시 가야 할 길"이라고 덧붙였다.

서 의원이 서울시장 도전을 포기하면서 현역 의원 가운데 출마를 선언한 사람은 김영배·박주민·박홍근·전현희 의원 등 총 4명이 됐다. 원외에선 정원오 성동구청장이 출마를 기정 사실화한 상태다.

민주당은 이날부터 이틀간 중앙당사에서 광역단체장 후보 면접과 공천 심사를 진행한다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



