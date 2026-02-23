"이 부러져" 목격담…15㎝ 아찔한 통굽 신고 콘서트 스탠딩

스탠딩 구역서 7~15㎝ 통굽 착용 확산

시야 방해·부상 우려 제기

최근 K팝 콘서트 스탠딩 구역에서 관객들이 굽이 높은 이른바 '스탠딩화'를 착용하는 사례가 늘면서 논란이 일고 있다. 다른 관객의 시야를 가리거나 부상 위험을 키울 수 있다는 지적이 나온다.

사회관계망서비스(SNS)에서 대여 중인 15cm 스탠딩화. 엑스 AD 원본보기 아이콘

최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 스탠딩 구역에서 관람 시 시야 확보용으로 신는 스탠딩화 착용 후기가 잇따라 올라오고 있다. 스탠딩화는 보통 7~15㎝ 높이의 통굽 형태 운동화나 스니커즈를 의미한다.

키가 작은 관객들이 앞사람에 가려 무대를 보기 어렵다는 이유로 선택하는 경우가 많다. 실제 SNS를 통해 스탠딩화를 대여해주는 서비스가 등장하기도 했다.

문제는 10㎝ 안팎의 높은 굽의 신발을 다수의 관객이 동시에 착용하면서 안전 우려가 커지고 있다는 점이다. 좁고 밀집된 공간에서 균형을 잃을 경우 주변 관객까지 영향을 받을 수 있어서다. 온라인상에는 "앞사람이 넘어지면서 바닥에 부딪혀 이가 부러지는 장면을 봤다", "높은 신발을 신고 뛰다 발톱이 빠졌다"는 등의 글이 올라왔다

특히 공연 도중 점프나 이동이 잦은 상황에서 높은 굽이 불안정성을 키울 수 있다는 지적도 제기된다. 일부 누리꾼들은 "너무 민폐인 것 같다", "본인만 다치는 게 아니라 밀집된 상황에서 넘어지면 큰 사고로 이어질 수 있다"고 우려했다.

스탠딩 구역은 관객들이 밀집해 서 있는 구조인 만큼 앞사람의 신발 굽이 높아질수록 뒤쪽 관객의 시야를 가릴 수 있다는 지적이 나온다. 한 누리꾼은 "모두가 높아지면 결국 아무도 잘 보지 못한다"며 "너무 높은 신발을 신는 것은 민폐"라고 꼬집었다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>